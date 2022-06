La batalla mediática entre Martín Salwe y Leo García suma un nuevo capítulo, y esta vez se enfrentarán en la Justicia después que el locutor tomara la decisión de iniciar acciones legales contra el cantante por sus polémicos dichos en su contra.

Desde las primeras emisiones del reality conducido por Pampita y Chino Leunis, los participantes no se llevaron muy bien, y el artista no ocultó su desagrado por el "novio de Emily Lucius". En ese sentido, después de escaparse de la competencia, García sorprendió al tildar a su ex compañero de "violín".

"Para mi ese tipo tiene que estar denunciado a INADI y a Fundación Igualdad porque es un violin en potencia. Es fuerte porque esta en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer. Todo el tiempo era una burla hacia mi sexualidad…Me molestó muchísimo. Toqueteos…", expresó el ex participante durante una entrevista con "LAM".

Ya terminado el rodaje del programa de El Trece, Martín se enteró de los comentarios de Leo y decidió iniciarle un juicio en la Justicia. "Querella penal por calumnias e injurias", aclaró Pía Shaw sobre la acción legal que llevará a cabo Martín, representado por el abogado Alejandro Cipolla.

