"El Hotel de los Famosos" se encuentra en las últimas instancias del reality, con tan solo cinco participantes restantes antes de la gran final, y las emociones están descontroladas, motivo por el que Martín Salwe y Locho Loccisano casi se van a las piñas.

En el segundo desafío por inmunidad de la semana, Lissa Vera ya es la primer elegida, los participantes tenían que hacer rodar un barril para llevar tres tótems hasta un punto de encuentro y, en la segunda etapa, debían cortar por completo una madera con un hacha para romper una soga.

Mientras que Walter Quejeiro no pasó a esa etapa, Alex Caniggia, Martín Salwe y Locho Loccisano batallaron cabeza a cabeza para romper rápidamente la madera y la soga atada.

Martín Salwe y Locho Loccisano protagonizaron un escandaloso momento por Alex Caniggia en "El Hotel de los Famosos".

Si bien el Chino Leunis había explicado en reiteradas ocasiones que tenían que cortar todo, el ex "Combate" no lo hizo y debido a la adrenalina, continuó a la siguiente etapa y se consa. Sin embargo, el locutor de "ShowMatch" remarcó que su competidor no había cumplido con las normas del juego.

.

"No hay que quejarse, pa. Yo gano con la cabeza. Mirá, la bondad siempre gana, pa", expresó el novio de Majo Martino, sin saber que minutos después reiniciarían el juego ya que su victoria no estaba en regla.

“¿Qué te pasa pelot…? ¿A quién pu…, bol…?”, se defendió Salwe al intentar arremeter contra el mediático, pero antes fue frenado por Alex Caniggia y evitó que fuese expulsado.

Martín Salwe, casi a las piñas con Locho Loccisano pero Alex Caniggia lo detuvo.

Entonces, después de una revisión de producción revelaron que Martín Salwe tenía razón y los tres competidores debían repetir la pruebas. De esa forma, se posicionaron y finalmente, Alex Caniggia derrotó a los participantes y se consagró ganador de la segunda inmunidad.

¡Mirá el tenso momento entre Martín Salwe y Locho Loccisano en "El Hotel de los Famosos"!