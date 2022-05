"El hotel de los famosos" cada vez tiene menos participantes y la tensión entre ellos comienza a subir. Es por esta razón que todos apuntaron contra Majo Martino. La periodista no se mostró muy contenta con el complot que hicieron contra ella y tuvo una fuerte discusión con su ahora ex amigo, Martín Salwe.

"Hubo una actitud que no me gustó, que tiene que ver con que no estabas en el lugar de staff. Pero, igualmente, voy un poquito más allá de eso. Me estaría costando mucho votar al resto. Y hoy, la verdad, a pesar de que te conozco y te quiero, no me cuesta votarte. No es mucho más que eso", comenzó explicó el locutor de El Trece cuando tuvo que dar sus motivos para votar a la modelo.

Ella escuchó atentamente lo que dijo Martín Salwe y le respondió: "Hoy si tengo que elegir una palabra que lo defina es basura. Más allá de que vos hables de sinceridad, yo no te creo nada de todo lo que hacés, absolutamente nada. Pero eso es lo que yo siento y pienso. Y como te conozco, sé que estás en un personaje y que te sirve; pero te sirve para este momento. Más adelante, no te va a servir".

Al momento que Majo Martino tuvo que votar a uno de sus compañeros, para que esté más cerca de abandonar el reality de Pampita y el Chino Leunis, decidió darle su punto a su ex amigo.

Majo Martino y Martín Salwe en el "Todos contra todos" en "El hotel de los famosos".

Luego del "Todos contra todos" la relación quedó muy tensa entre los participantes y cada vez se van notando más los roces.

¡Mirá el video del tenso cruce de Majo Martino y Martín Salwe en "El hotel de los famosos"!