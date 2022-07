Desde que Majo Martino fue eliminada de "El Hotel de los Famosos", y suele hacer visitas al programa de "El Debate" conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la panelista no deja de lanzar bombas sobre sus ex compañeros, y en esta ocasión puso en la mira a Martín Salwe y a Melody Luz.

Un tema que desestabilizó a todos los espectadores fue el romance entre Alex Caniggia y la ex bailarina de "ShowMatch", picante vínculo que sufrió muchas idas y vueltas durante el reality, y en la actualidad se encuentra en un momento de mucha tensión debido a episodios pasados.

En ese sentido, la ex "angelita" visitó la chacra de Cañuelas en calidad de visita junto a Matilda Blanco y se dedicó a charlar con sus compañeros, o no, y fue contundente sobre su cruce con "El Emperador": “Cuando hablé con Alex, le pregunté si de verdad estaba enamorado de Melody, y él me dio a entender que no. Me dijo ‘vos me concés’”.

Alex Caniggia y Melody Luz: protagonistas de un fogoso romance en "EL Hotel de los Famosos":

“Yo le dije ‘no hagas sufrir, no juegues con los sentimientos de la mujer, porque ella sí está muy enamorada de vos’. Para mí, él está enganchado y juega a hacerse el fuerte”, reveló Martino sobre su reflexión con el hermano de Charlotte Caniggia.

Entonces, el conductor del ciclo notó un comportamiento extraño en la secuencia: “Una cosa sobre el tape de recién: cuando Martín la agarra a Melody, como que la consuela. ¿Ahí qué hay entre Martín y ella que nosotros no hayamos visto?”,

Aunque Chanchi Estévez aclaró que solo “Hay buena onda, buena onda”, Majo aseguró que “Hay un pasado”. Si bien los conductores quisieron que se explaye, la comunicadora dejó la puerta abierta a especulaciones: “No, pregúntenle a ellos, pero hay un pasado”.

