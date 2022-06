Si bien ya había participado en "Combate" o "La Ruleta de tus Sueños" junto a Pamela David, Locho Loccisano saltó al estrellato mediático en Argentina gracias a "El Hotel de los Famosos", reality en el que se convirtió en el favorito del público tras haber vivido duros momentos junto a sus compañeros, entre los que estaban Chanchi Estévez, Martín Salwe, Sabrina Carballo o Emily Lucius.

Sin embargo, esta no es la primera experiencia en un reality del porteño, sino que Locho ya participó de una gran producción de Netflix llamada "Jugando con Fuego: Latino", programa en el que debió abstenerse de sexo o cualquier interacción sexual con los demás integrantes para intentar ganar $100.000 dólares.

“Buscamos por todas partes a personas adictas al sexo casual y las invitamos a las mejores vacaciones de su vida. (...) Estos solteros desenfrenados podrán hacer de todo, excepto aquello por lo que ellos creen que están aquí... tener sexo”, anuncia la narradora del exitoso reality de la multiplataforma de contenidos.

Locho Loccisano participó de un reality para adictos al sexo.

Al momento de su presentación, el joven se mostró muy real a su persona: “Mi nombre es Locho, tengo 26 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Mis talentos un poco los estoy buscando. Toco la guitarra y canto un poco. Soy fanático de Ricardo Arjona. No quiero risas. Soy fanático en serio”.

Después de describirse como "divertido, humorista, positivo y que cuenta buenos chistes", Locho dejó a todos con la boca abierta al ejemplificar: “¿Qué dice un preservativo cuando se levanta a la mañana?... Uy, ahora qué por... me pongo”.

En cuanto a su sexualidad, Loccisano también se mostró dispuesto a todo: “Me gusta el sexo libre, me gusta que no haya tantos límites, que la pareja sea abierta... Siempre lo desarrollé con mucha naturaleza. (...) En el sexo vale todo”.

