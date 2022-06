"El Hotel de los Famosos" se encuentra en su etapa final y falta poco para el capítulo en el que el público conocerá al ganador del reality. Desde que terminaron las grabaciones de la competencia, las celebridades retomaron sus rutinas, pero también tuvieron que enfrentar los escándalos que se generaron afuera por lo que pasó en la casa de Cañuelas.

Locho Loccisano fue uno de los que más se vio afectado por las acciones del grupo, "La Familia", compuesto por Martín Salwe, Chanchi Estévez, Sabrina Carballo y Emily Lucius. Durante el fin de semana, el participante celebró su cumpleaños número 28, y por obvio motivos, ellos no fueron invitados.

"No invitó a todos. Hay un grupo que se hicieron de los participantes del programa que entraron al repechaje en su momento como Matilda Blanco, Silvina Luna, el Pato Galván, Mónica Farro, Militta Bora", comentó Pampito en la emisión del lunes de "Mañanísima".

Locho Loccisano festejó su cumpleaños con los participantes de "El Hotel de los Famosos" con los que forjó una amistad.

De todos modos, el panelista indicó que la ex de Chano Charpentier fue otra de las que no estuvo invitada al festejo. "De ese grupo Locho los invitó a todos, menos a Militta porque en su momento ella salió a hablar pestes de él, como que no le creía el ataque de pánico", indicó.

Asimismo, también hubo mucha curiosidad sobre si Alex Caniggia participó del evento, ya que en el tramo final de la competencia, se cambió de bando en favor de Locho y crearon una dupla contra Salwe y Estévez, que de hecho en un momento los cuatro casi tienen una pelea física.

"Me preguntaban mucho si lo había invitado a Alexander, pero me dijeron que con él está todo bien, pero no fue invitado al cumpleaños porque no se la fuman a Melody. Por ella no lo invitaron", señaló Pampito, sobre el hijo de Mariana Nannis quien sigue de novio con Melody Luz.

Locho Loccisano no invitó a Martín Salwe, Chanchi Estévez, Sabrina Carballo y Emily Lucius.

