Si bien ya terminó "El Hotel de los Famosos", y Locho Loccisano pudo superar todos los maltratos que sufrió a mano de sus compañeros participantes, especialmente de parte del grupo "La Familia", los escándalos lo siguen y el mediático estaría envuelto en una nueva polémica, en esta ocasión con el chef del reality, Santiago del Azar.

El escándalo comenzó durante el cumpleaños de Majo Martino, quien decidió celebrar en un reconocido bar de la noche porteña junto a varios de sus excompañeros del reality conducido por Pampita y Chino Leunis.

El panelista de "Mañanísima", Pampito, fue quien dio la noticia de la pelea: “Ayer, al otro día del cumpleaños, recibí un mensaje de Santiago, nuestro cocinero, que me dijo que tuvo un encontronazo con Locho. Santiago había hablado mal de él acá en el programa. Locho lo encaró, según dice Santiago”,

“Santiago me dijo que lo enojó que lo encarara, que casi le mete una piña”, detalló el comunicador, a lo que Carmen Barbieri quiso saber si había sido "tan grave": "Eso me dijo. Todo pasó en el cumpleaños de Majo, pero yo no vi nada porque llegué más tarde”.

¡Mirá todo sobre el escándalo entre Locho Loccisano y Santiago del Azar!