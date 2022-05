"El Hotel de los Famosos" ya tiene fecha de lo que será el final de las grabaciones, pero ante el éxito que está teniendo el reality de Pampita y Leandro Leunis, ya estaría en marcha una segunda temporada. Los participantes ya se van anticipando al cierre de la competencia, aunque los desafios cada vez son más exigentes.

.

En la emisión del jueves, Lissa Vera fue una de las que se mostró agotada por la dificultad de la prueba física que les tocó realizar. La cantante quedó última, y por lo tanto pasará a ser parte del staff y deberá asegurar su lugar en la pruba del laberinto.

En el vesturio, Lissa le comentó Alex Caniggia y Locho Loccisano el dolor que estaba sintiendo en la ingle. "Es la primera vez que quedo nominada chicos. Estoy totalmente contrariada", comentó visiblemente afligida.

Lissa Vera se puso a llorar en "El Hotel de los Famosos" por el cansancio físico.

Luego, la ex integrante de Bandana no resistió más, y por la angustia de la situación rompió en llanto. "Ya estoy cansada, me quiero ir a mi casa. Me quiero ir con mi nena", le dijo a Martín Salwe, que se aceró a abrazarla.

Tras su crisis, el participante que recientemente le dio un beso a Emily Lucius, acompañó a la artista hasta las habitaciones, donde sus otros compañeros trataron de calmarla. "Ya me va a pasar", exclamó la cantante, limpiando las lágrimas de su rostro.

Martín Salwe y Locho Loccisano ayudaron a Lissa Vera en "El Hotel de los Famosos".

"Tranqui amiga", le dijo el hijo de Mariana Nannis, mientras que Melody Luz aportó: "Va a estar todo bien. Si necesitas que te traigamos la comida acá, lo que quieras".

Mirá el momento en que Lissa Vera rompió en llanto por una exigente pruba de "El Hotel de los Famosos"