"El hotel de los famosos" cada vez se va poniendo más picante ya que cada vez hay menos participantes y todos tienen la esperanza de ganar. Sin embargo, uno solo se llevará el gran premio y se consagra el campeón de la primera edición, ya que al parecer habrá una segunda temporada.

Asimismo, los concursantes se van abriendo un poco más y los televidentes pueden ir conociéndolos un poco más. Como en el caso de el Chanchi Estévez cuando contó cómo es su relación con su hijo e hizo que sus compañeros lloren a la par de él.

.

En este caso, Lissa Vera decidió abrirse un poco más y contar que haría con el dinero si es la campeona. Allí dijo: "Gané mucha guita para la edad que tenía. Yo usaba una parte para mis gastos, para disfrutarlo con mis amigos, y otra para el ahorro de mis padres".

A pesar de todo el dinero que ganó durante la época de "Bandana", tuvo que gastarse todos sus ahorros cuando comenzaron a amenazarla que la iban a secuestrar. Fue durante ese tiempo que no sólo se mudó ella, sino toda su familia.

Lissa Vera durante su época en "Bandana".

"Después tuve una situación muy ‘heavy’ en donde perdí mi plata. Me tuve que ir del barrio porque me quisieron secuestrar. Me tuve que borrar y mis hermanos también”, explicó la participante de "El hotel de los famosos" a sus compañeros.

¡Mirá el video de Lissa Vera contando que la quisieron secuestrar años antes de ingresar a "El hotel de los famosos"!