Gracias al repechaje, "El hotel de los famosos" obtuvo en las últimas semanas excelentes resultados de rating. Los participantes que fueron eliminados ahora tienen la oportunidad de ingresar otra vez al reality de convivencia de El Trece, aunque sorprendió la ausencia de una de las celebridades que tuvo un paso fuerte por la casa.

.

Si bien Kate Rodríguez fue la segunda eliminada de la competencia, fue una de las figuras que más dio que hablar por sus fuertes cruces con los demás, el más recordado con Martín Salwe, o cuando salió en defensa de Leo García.

Kate Rodríguez perdió el duelo contra Matilda Blanco y fue la segunda eliminada de "El Hotel de los Famosos".

En la emisión del domingo de "El Debate del Hotel", la exbailarina de "ShowMatch" explicó por qué no aceptó la chance regresar al certamen: "Porque no iba a volver. Yo perdí a propósito, lo dije en su momento. No pude salir como quise, tuve que competir y perdí. No voy a volver porque estoy contradiciéndome de lo que dije".

Adrián Pallares recordó una frase que mencionó Rodríguez al principio. "Antes de empezar el programa Kate dijo: 'A todos estos personajes yo la primera me di cuenta cómo eran'".

En ese sentido, la ex integrante de "La Peña de Morfi" indicó que la relación con los demás influyó. "No volví por esto, porque hay un tema de convivencia que juega mucho, y yo no me fumo a nadie. Ninguna de las personas que está ahí adentro sería amiga mía, ninguna", reveló.

Kate Rodríguez no volvió al repechaje de "El Hotel de los Famosos" por que no le agradaba la convivencia con los demás.

José María Muscari le consultó si al menos rescataba a una persona, y Kate se mantuvo firme en su decisión, aunque manifestó su apoyo a uno de los participantes. "No, conociéndolos de afuera, no. Y hablando con Leo, con Militta, con Pato, y con Walter; y todas mis fichas están puestas en mi sensei Walter", respondió.

Mirá lo que dijo Kate Rodríguez sobre el repechaje de "El Hotel de los Famosos"