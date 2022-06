Kate Rodríguez fue la segunda eliminada de "El Hotel de los Famosos" pero su paso por la casa dejó huellas. En "El Debate de El Hotel", la bailarina aseguró que no sería amiga de ninguno de los otros participantes y muchos recordaron sus fuertes cruces con Martín Salwe, uno de los famosos más controversiales del programa.

El ex locutor de "Showmatch: La Academia" últimamente estuvo en boca de todos por el bullying sistemático que ejerce con Emily Lucius y el grupo "La Familia", contra el resto de las personas del reality. En el pasado, Kate lo acusó de homofóbico por sus constantes comentarios sobre la sexualidad de Leo García.

En diálogo con "Intrusos", Kate no tuvo problema en compartir qué opina sobre Salwe. "Martín es un idiota, pero era un idiota antes de entrar al show. Va a seguir siendo un idiota y ya está. El no tiene mejora. Ya demostró todo lo cruel que puede ser como persona, no hay reparo", dijo visiblemente furiosa con las actitudes del integrante de "El Hotel de los Famosos".

"No me interesa tener ningún tipo de conversación, ni trabajar con él. Nada. Me parece una persona desagradable", agregó

Luego, a la bailarina le preguntaron cuál sería su reacción si Martín comenzara acciones legales por sus dichos. "Martín, sos un idiota y si me querés llevar a la Ley por eso, no consigas un abogado de canje, consíguete un pago porque yo te voy a dar con todo con la Ley. Mi amor, tenés que demostrar las cosas y él, entre un montón de cosas, es idiota, homofóbico, machirulo. Pero de todo eso hay pruebas, papi. Hay videos", respondió sin miedo la ex integrante de "La Peña de Morfi".

Mirá lo que dijo Kate Rodríguez sobre Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos"