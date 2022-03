"El hotel de los famosos" sorprendió por su formato. No es parecido a ningún reality de convivencia y eso generó un poco de ruido en los televidentes, a pesar de que no se ve expresado en los números del rating. Frente a esto, Cristian U, un histórico de "Gran Hermano" opinó del programa.

El ex participante del reality de Telefe arremetió contra el programa de Pampita y el Chino Leunis y dijo: "Me parece una porquería. Yo no me pongo la bandera de 'Gran Hermano', pero es una réplica de 'Gran Hermano' versión trucha".

Asimismo, en el programa radial, "Por si las moscas", siguieron apuntando contra el programa ya que no llamaron a personajes polémicos como Mariano de la Canal o Diego Leonardi, otro ex "Gran Hermano". Ambos ya fueron parte de formatos similares y generaron mucha repercusión por su accionar dentro de la casa.

Allí se le consultó si aceptaría la propuesta de entrar al hotel y dijo: "Ahora me tiene que servir a mí. Soy una de las figuras emblemáticas de los realities del país, tanto como Marianela Mirra, Diego Leonardi y Gastón Trezeguet".

Los participante de "El hotel de los famosos".

Habrá que ver cómo se desarrolla el reality y cómo los famosos empiezan a jugar y a hacer sus estrategia para sobrevivir.