"El Hotel de los Famosos" genera mucho revuelo con lo que sucede días tras día en el establecimiento. Además, hay diferentes actividades para los participantes que incluyen la invitación de distintas figuras, aunque sea por una jornada. Durante las últimas horas, salió a la luz la versión de que Chiche Gelblung tuvo una oferta para sumarse, aunque la rechazó.

Claro que no pretendían que el conductor de Crónica HD se sume como uno de los jugadores. La propuesta indicaba que lleve su recordada "máquina de la verdad" para someter a los famosos a que pasen por sus preguntas. Sin embargo, el presentador optó por dejar pasar dicha oportunidad en el reality de El Trece.

Durante una entrevista con "LAM", Chiche Gelblung reveló los motivos de su respuesta negativa a "El Hotel de los Famosos" con mucha sinceridad. "Hubo un intento, tuvieron un interés pero no nos pusimos de acuerdo porque no me interesa, ni por la oferta económica", comentó en primer lugar.

"El Hotel de los Famosos" se emite por El Trece.

Además, el conductor continuó sobre su posible acercamiento al programa: "Es muy complejo el tema del detector de mentiras, hay que saber manejarlo. No me parece interesante". A la hora de referirse al reality, se mostró sincero frente al micrófono: "No conozco la historia, no lo sigo. Debería estar muy informado de lo que se trata, solo hubo un acercamiento".

Por lo pronto, "El Hotel de los Famosos" sigue su curso y en las últimas horas mostraron la incorporación de Emily Lucius. La competencia vive momentos de mucha tensión, por lo que se pensó en Chiche para agregarle un condimento a las emisiones del show.