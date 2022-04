El romance de Chanchi Estévez y Sabrina Carballo finalizó hace tiempo e hizo que cada uno tome nuevos caminos. Pero "El Hotel de los Famosos" los volvió a unir y recrearon una especie de convivencia en donde todo parecía fluir y hasta sorprendieron al concretar su boda. Sin embargo, del amor al odio hay un solo paso y la ex pareja lo demostró al protagonizar un tremendo cruce que culminó con el abandono del ex futbolista del realiy.

"Estás re pu... mal, terrible, tenés ganas, es terrible", fue el comentario en referencia a la abstinencia sexual que desató la furia de la actriz. "¿Qué decís? Pará porque a mí me contaron que vos al principio andabas tremendo", retrucó ella.

Chanchi Estévez abandonó "El Hotel de los Famosos" tras cruzarse con Sabrina Carballo.

Tras aquella discusión, hubo un segundo capítulo a la hora de la cena que culminó con la salida del ex de Racing y todo comenzó con un entredicho por el mismo juego. "Me parecés un niño de 4 años, lo que te diga bancatela, hablalo, tratá de mejorar y enfrentalo. A mí me mandaron al duelo de la H y fue justo después de casarme con vos; seguro fuiste vos el que picoteó para que me voten", explotó Carballo.

Mientras que Chanchis exclamó que por algo se había separado. Fue en ese entonces cuando Sabrina dijo sin filtro: "¿De verdad pensás que sos el DT de todo esto? Creo que me hace la contra porque sabe que tengo razón, esa es la verdad".

.

"Sos una máquina de hablar boludeces querida. Sos una pesada. Todo el tiempo hablando, todo el día hablás. ¿Quién te creés que sos? Dios mío, esta piba", recriminó el deportista. Acto seguido se levantó de su silla y se fue del comedor.

"¡Dejá de nombrarme! Yo no te nombré en ningún momento. ¿Quién te creés que sos? ¿El capo?", sentenció la participante.

La discusión terminó con la salida de Chanchi Estévez quien, harto de las discusiones con su ex, armó las valijas y se fue de "El Hotel de los Famosos".

