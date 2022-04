Alex Caniggia es uno de los mediáticos que más está dando que hablar en "El Hotel de los Famosos". Si bien hace poco compartió una noche a solas con Melody Luz, parece que ahora el mediático tiene sus ojos puestos en otra de las participantes. En la emisión del martes del programa que conduce Pampita, se lo pudo ver a Alex disfrutando una tarde de sol al borde la pileta junto a Majo Martino.

Al principio los dos estaban compartiendo una conversación amigable, hasta que la charla evolucionó a un intercambio de piropos muy picantes entre ellos. "Qué placer estar tomando sol. Che, estoy más blanca", exclamó la periodista, a lo que Caniggia respondió: "Blanquita. Bronceate".

En ese sentido, Martino agregó: "Sí, me voy a quemar un poco el culit... y las piernitas”. Ante esto, el hijo de Mariana Nannis no le sacaba los ojos de encima a su compañera, que entre risas le dijo: "Si me mirás así yo no puedo tomar sol, me pone incómoda”.

Alex Caniggia y Majo Martino tuvieron una charla muy jugada en "El Hotel de los Famosos".

"Te quiero bien bronceadita, con la tanguita, marcadito", comentó el hermano de Charlotte Caniggia a modo de piropo. "¿Te gusta eso?¿Te excita?", aventuró Majo un tanto sonrojada y el joven indicó que "le encanta".

Por su parte, en otra toma, la periodista no descartó la posibilidad de que en un futuro pase algo con él y reveló lo que piensa sobre el influencer. "Si me gusta o no me gusta, bueno... Alex es un dulce de leche. Para mí hoy es un amigo con derecho a mimos", aseguró hacia el final.

