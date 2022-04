Si bien todo comenzó como un juego entre la expareja compuesta por Sabrina Carballo y Chanchi Estévez, los participantes del "El Hotel de los Famosos" vivieron un momento de mucha emoción durante su casamiento ante las cámaras.

“Fuiste, sos y serás una de las personas más importantes de mi vida, mi gran amor. Eras eras mi extensión, esa persona con la que me entendía sin mirarnos... y te pido perdón si de verdad te lastimé", le dijo la actriz al exfutbolista, con quien le hubiera gustado casarse y formar una familia.

.

Antes de que se llevara a cabo la emocionante ceremonia, Alex Caniggia, designado como el padrino de la boda, intentó impedir la boda. "Para mí no tendrías que casarte", expresó el exparticipante de "MasterChef Celebrity 2". Sorprendido por las palabras de su amigo, Chanchi cuestionó: "Pero sos el padrino. El padrino en vez de decirme que me apoya, me dice que no me case".

Entonces, Martín Salwe disparó una divertida hipótesis: "Alex se zarpa en celoso". De esa forma, el hermano de Charlotte Caniggia reiteró: "No me gusta que se case". Asombrado, el ex futbolista cerró: "Pensé que ibas a estar contento con que se va a casar un amigo, que va a haber vodka".

¡Mirá lo que dijo Alex Caniggia sobre la boda de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez en "El Hotel de los Famosos"!