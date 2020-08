El Dipy estuvo en boca de todos a partir de su polémica análisis político. Aunque particularmente disparó contra Pablo Echarri en el programa de Viviana Canosa y despertó la furia del actor.

En "Nada Personal", el músico cuestionó la ideología y afinidad del esposo de Nancy Dupláa con el gobierno de Alberto Fernández. "Dice que es nacional y popular y es un 'hippie con OSDE' porque se va a Miami, a la 5ta Avenida a comprar, lo escracharon... ¿y acá se viene a hacer el humilde? Nunca lo vi en una olla popular revolviendo para los pibes", criticó el intérprete.

Ante la escucha de Canosa, el autor de "Partuza" disparó: "¿Y yo soy un desclasado? Porque ahora que hablo y no estoy a favor de nadie ¿estoy en contra del Gobierno? ¿por no estar a favor de nadie soy un desclasado?".

En la misma línea, el ex de Mariana Diarco recordó un inesperado cruce que vivió junto al protagonista de "Montecristo" por las redes sociales y apuntó: "Yo me fumé lo que me dijo el salame este...". "Yo sé lo que es tener hambre, yo viví en un barrio, yo si pasé hambre... ¿Este me va a decir qué es tener hambre?".

"Mis viejos se rompieron el cul... para darme lo mejor. Me cuidaron, me dieron los valores que tengo, son los mejores padres que puede tener una persona. Me enseñaron que para tener algo tenés que trabajar, tenés que estudiar, y para ser alguien tenés que esforzarte. Para tener todo tenes que hacer todo", reflexionó.

Ante las duras acusaciones del músico, Echarri no tardó en reaccionar y respondió a través de su cuenta de Twitter. "Rompiendo cuarentena, el cantante insiste en que no se puede confiar en la clase política, solo en el esfuerzo personal, tratando así de anular la única herramienta que tienen las clases populares para cambiar su realidad, la política", arremetió duro.

Picante, el actor de novelas retrucó: "Pero, además, hace suyo un discurso profundamente reaccionario, que dice que los que venimos de barrios populares no podemos tener una prepaga o viajar al exterior. Incluso para él y los suyos éste derecho estaría vedado. Difícil estar más cul... al norte".

En las últimas semanas, la periodista también estuvo en el ojo de la tormenta luego de beber en vivo un sorbo de dióxido de cloro y promover su ingesta contra el coronavirus.

La actitud de la conductora fue duramente repudiada por cientos de usuarios en las redes sociales y hasta por figuras de la farándula argentina, pero decidió redoblar la apuesta y anunció que iniciará acciones legales por "injurias" hacia quienes la criticaron.

Mirá el descargo de Pablo Echarri contra El Dipy:

La fuerte respuesta de Pablo Echarri contra las declaraciones de El Dipy en el programa de Viviana Canosa.