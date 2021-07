Después de desmentir que le hayan hecho una propuesta para sumarse con una candidatura al espacio político de "Juntos por el Cambio", El Dipy se refirió a su futuro político en el país y contó un desconocido detalle de su reunión con Mauricio Macri.

Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, Juana Viale quiso saber si va a comenzar a hacer política, a lo que el artista negó rotundamente. No obstante, la conductora no terminó ahí y le preguntó por su interés en la misma.

“Todo es política en la vida, todos estamos haciendo política. A este país le falta sentido común. Yo no tendría que estar acá sentado hoy, a mí me gustaría que esté un político diciendo las cosas que hizo”, expresó David Adrián “El Dipy” Martínez junto a Sofía Pachano, Viviana Saccone y Carlos Belloso.

El intérprete expresó que no piensa hacer política.

“Hay muchas personas que no son de la raza política, que son artistas, que se involucraron en la política. Bueno, Carlos Reutemann, Daniel Scioli, Amalia Granata. Son otras miradas”, argumentó la conductora.

El artista explicó por qué todavía no se metió en política: “Para que yo me involucre, alguien me tiene que convencer. Hasta ahora no me convenció nadie. No me llamó nadie”.

Sin embargo, la actriz remarcó que almorzó y habló con el ex mandatario argentino, Mauricio Macri. En esa misma línea, El Dipy reveló que no hablaron de política: “Sí, comimos. Estuve una hora y media comiendo con él y nunca hablamos de política. Es más, cuando yo me fui de la casa me dijo ‘vos tenés que involucrarte, meterte’. Ahí pensé ‘listo, me engancha’”.

La foto del almuerzo entre El Dipy y Mauricio Macri.

A pesar de su mensaje, la propuesta de sumarse al PRO nunca llegó: “Me dijo que me arme un partido. Yo me fui y no charlamos más. No supe nada más de él. Nada. Además no tengo forma de ubicarlo”.