Dady Brieva fue muy criticado por decir en su programa de radio que le gustaría "agarrar un camión y jugar al bowling con los manifestantes de la 9 de julio". El comediante lo dijo tras ver la manifestación en contra de la cuarentena que se realizó en el Obelisco el día lunes. El Dipy se metió en la polémica y le contestó con una amenaza.

“Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea. Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”, fue la declaración completa de Brieva en su programa llamado "Volver mejores".

Como invitado en " Intratables", donde ya tuvo varios embates con Diego Brancatelli por sus posiciones políticas contrarias, El Dipy esta vez le apuntó al humorista.

"Es un pelot... irrecuperable", comenzó diciendo sin medias tintas. Luego, recordó otra frase del conductor: "Nada va a ser tan grave como lo que dijo en la mesa de Mirtha, que dijo que ojalá seamos Venezuela rápido. No sé cómo a este hombre no lo cag... a palos en la calle".

El conductor del programa, Fabián Doman, le pidió que se retracte de sus palabras porque podría ser acusado de incitación a la violencia, pero el cantante retrucó: "No va a pasar nada con este, como no va a pasar nunca con los que están aliados a este gobierno y al otro".

Y luego cerró con una intimidación personal: “Si lo cruzó a Dady le pego un cachetazo por atrevido. A Dady lo conocí acá en la puerta de este canal, lo amaba con toda el alma porque me parecía un artista del carajo, pero me decepcionó con estas cosas. Parece otro tipo, que no es él”.

.

Luego acusó de "hipócrita" al ex Midachi: “Dady vive en el Chateau de Puerto Madero y el otro día estaba pidiendo por favor que hagamos todo para los artistas, y vive en un piso completo en ese lugar”.

Brancatelli, quien estaba presente a través de videollamada, quiso debatir con el artista, pero nuevamente Dipy se encendió y lo cruzó recordando sus anteriores peleas: "Este hombre que está en el zoom es un maleducado. La otra vez prácticamente me dijo que era un negro de mier... y hoy también lo mismo. Es un atrevido, porque cuando su gobierno hace una cag... cierra el cul...".

Mirá las terribles declaraciones del Dipy