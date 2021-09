El Dipy es un usuario activo de Twitter, ya que constantemente escribe sus opiniones sobre la coyuntura política actual y hasta tiene varios cruces con sus detractores. Justamente, además de recriminarle su pensamiento político, otros deciden recordarle su relación con Mariana Diarco y acusarlo de violento.

Este jueves, para responderle a un usuario, El Dipy reflotó unas declaraciones de su expareja con una nota cuyo título decía "Mariana Diarco confesó que mintió cuando denunció a El Dipy por violencia de género" y la conductora de Crónica HD fue categórica con su respuesta: "No mentí y lo sabés. Ese fue solo el título que le pusieron a la nota. Si la leen dice que no lo conté como fue realmente y sí, te la bancaste como un señor y hoy sos para mí un gran ex, un excelente papá y mi familia para toda la vida. Respondé tus cosas pero no me metas".

El cruce entre el Dipy y Mariana Diarco

En 2015, Diarco lo denunció por violencia de género. En ese entonces, las cámaras de "Intrusos" pudieron captarla a la salida de un hospital marplatense con la cara hinchada.

"Una discusión llevó a la otra y terminé con un dedo prácticamente fisurado y la cara me duele, no sé qué tengo. Fue un golpe de mano, creo que voy a hacer la denuncia porque no quiero seguir viviendo así, ninguna mujer se merece esto. Nadie se merece terminar en una clínica a las 4 de la mañana así, estoy súper angustiada", dijo en ese momento la modelo al programa conducido por Jorge Rial.

Pero en 2020, la conductora de Siempre Noticias de Crónica HD, le quitó gravedad al asunto en una serie de tweets que luego eliminó. "Mensaje a todos los que le tiran a El Dipy por violento: Primera y última vez que voy a decir esto. Cuando yo lo denuncié públicamente estaba pasando el momento más oscuro de mi vida. Se generó una situación fea, yo estaba incontrolable. Y estoy segura de que los dos nos vamos a arrepentir siempre de ese día", escribió en ese entonces.

"Se la bancó como un señor, se pudo haber limpiado tranquilamente, él conocía la veracidad de los hechos. No lo hizo para cuidarme y no contar lo que realmente me estaba pasando", dijo en la red social.

DiarioShow.com se comunicó con Mariana Diarco para que dé su versión de los hechos, pero no quiso profundizar en el tema. "No quiero hablar, ya lo solucioné con él. No quiero charlarlo".