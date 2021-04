“Vos pensás que soy de un lado que no soy. Yo no soy de nadie. Mi primera intervención en la política fue en Intratables sacudiendo a Mauricio Macri”, advirtió El Dipy en el comienzo de la entrevista que le realizaron en "TV Nostra". En un mano a mano con Jorge Rial, el cantante de cumbia no tuvo problema en responder las picantes preguntas del conductor.

“Te cag... tus pares. ¿Viste cuando te marginaban?”, disparó el periodista en referencia a colegas del artista como El Polaco. A lo que él contestó: “Me llevo bárbaro con Pablo Lescano, con Hernán de Mala Fama”, sostuvo firme a la vez que aclaró que no le gusta mezclar la música con la política. “Lo que hablo yo, lo hablo yo. Una vez me dijiste lumpen de derecha. No soy de nadie. Me has tirado un montón de veces, suave, y nunca te contesté. Porque cuando yo estaba en la lona fuiste el primero en decirme que le tuiteara a Marcelo Tinelli para entrar al Bailando. Por eso te respeto. Aunque estoy lejísimo de cómo pensás”, manifestó el músico que suele generar controversia con los mensajes que comparte en Twitter.

“Cuando te dije lumpen era porque había cierto uso...”, le respondió Jorge Rial. A tono con la charla, el artista reflexionó sobre su vínculo con la política: “En las redes te agarran para el lado que tirás el comentario. En la puerta de Canal 9 me ofrecieron plata y ser concejal de La Matanza. Vi la plata en la mochila. Eran 300 mil dólares. Prefiero ser un pobre honesto y no un rico miserable. Puedo ir a la plaza con mi hijo y dormir tranquilo. Cuando te pagan, te dan órdenes”.

.

En ese sentido, admitió que no se siente preparado para desembarcar en el terreno político. “Ahora no. Quizá un montón de periodistas no entendieron que no hablo para tener un cargo. Sino por mi realidad, la que me pasa y le pasa a un montón de gente. Yo banco a los que no están de acuerdo conmigo. Cada uno tiene que ir para el lado que quiere ir. Pero no me copa que no vean la realidad”, expresó sincero.

En otro tramo de la entrevista fue consultado por su pelea con Pablo Echarri. Sin dar vueltas en el asunto, El Dipy reveló que el hecho de que el artista hubiera dicho que votaba a Cristina Fernández de Kirchner aunque que fuera corrupta es lo que más le molestó. Mientras que en un sorpresivo cambio de roles con Rial el autor de "Par-tusa" le preguntó al periodista si hoy votaría a la vicepresidenta. “No. Ni la voté antes. Sí voté a Alberto”, definió convencido ante la consulta del artista.

“(Carlos) Tevez salió de lo más pobre, como salí yo, y no se olvidó del barrio, como no me olvidé yo. Pero en mi barrio no iba a salir adelante nunca. Por eso me dicen desclasado”, apuntó. Por último, se refirió a sus orígenes humildes: “Yo viví en la calle. ¿Vos?”, chicaneó al conductor. A lo que Jorge Rial disparó: “No, pero yo cag... en una letrina”.