El Chaqueño Palavecino habló por primera vez luego de ser dado de alta de su internación por Covid-19, que lo mantuvo en un estado crítico por varios días. El artista había recibido el resultado positivo del test de coronavirus el 12 de septiembre y una semana después comenzó a sentirse mal y debió ser hospitalizado de urgencia en terapia intensiva de una clínica en su ciudad de residencia.

El cantante se realizó un hisopado al percibir varios síntomas de la enfermedad y comenzó con el aislamiento correspondiente en su casa en Rosario de Lerma, Salta. Pero luego de que le hicieran una tomografía y encontraran una leve infiltración en el pulmón, su médico decidió internarlo.

Permaneció 11 días hospitalizado con asistencia de oxígeno (no respirador) y en donde recibió dos tratamientos: una transfusión de plasma y una rehabilitación intensiva con ibuprofenato de sodio inhalado, lo cual fue generando mejorías constantes en su estado.

El parte médico que publicó su prensa cuando fue dado de alta.

Para contar cómo fue su experiencia y, según sus palabras, dar un consejo a toda la población sobre la peligrosidad del virus, realizó una conferencia de prensa informal desde su casa, en donde se lo ve aún con rostro cansado.

Comenzó agradeciendo al equipo médico que lo asistió: "Me he sentido contenido por todos ellos. Es lo más importante en un momento critico, difícil para cualquier persona, en donde uno esta peleando por vivir, se da cuenta lo que es la vida".

Luego confesó que fue obligado a ir al nosocomio, ya que él no quería moverse de su casa: "Le agradezco al Dr. Luna que fue el que me sacó de acá, yo no quería ir, ya estaba aislado. Los profesionales que trabajan en terapia, los doctores y enfermeros estuvieron firmes conmigo en los momentos difíciles".

"Nunca me esperaba, a veces creemos que es joda, que ya va a pasar. El doctor me obligó a ir al sanatorio y por eso estoy acá, porque le ganamos al tiempo", reveló sin medias tintas.

También detalló cómo fueron esos momentos de internación: "Estaba en una lucha de vida o muerte. Tiene que ver la parte de uno, pero los tratamientos son muy importantes. Uno está encerrado y a la deriva, al cuidado de los profesionales, la gente no tiene idea de lo que hacen para que uno viva".

Finalmente quiso dejar un mensaje para todo el país: "Ojalá nos ayude y entendamos que no es joda. Dicen que no es verdad, entran en esas discusiones, pero lo viví en el cuero mío. Hay mucha gente que se salva y otra que desgraciadamente se va, es rápido. Yo podría haber sido uno. Vi gente joven irse y gente grande quedarse. Mi mensaje es que se lo tomen en serio".

"Cuando entrás en un cuadro, bajás en picada, rapidísimo, a 200 por hora. Yo traté de cuidarme todo lo que pude, siguiendo los protocolos. Pero en algún momento me contagié como mucha gente", continuó.

Por último, cerró con una conclusión sobre lo que significó esta experiencia: "Estoy en otra vida, soy otro. Primero la vida, como decía Favaloro. Agradezco a todos quienes han mandando mensajes lindos y que han estado pendiente. A cuidarse de vuelta y que no me pase de nuevo que no sabemos cuando pasa. Puedo contar el cuento, estoy de vuelta".

¡Mirá el video con sus declaraciones!