Después de su primera aparición en el programa de Guido Kaczka, " Bienvenidos a Bordo", Nahuel López Matheu, conocido como "El Carpintero", comenzó a atravesar una repentina fama mediática entre el público gracias a su carisma y buena onda.

Junto a su compañero Antúnez, el dúo se convirtió en un fenómeno televisivo y López Matheu habló sobre cómo se está adaptando a esta nueva normalidad en la que personas desconocidas lo frenan en la calle para sacarse fotografías y cómo afectó su noviazgo junto a Natalia.

“Es una mujer increíble, una compañera excelente. Una mujer que me acompaña y de la que estoy totalmente orgulloso. Es verdad que el cambio fue muy brusco para los dos, y sin embargo ella estuvo siempre muy firme al lado mío", comenzó "El Carpintero" sobre su novia en una entrevista con Nancy Duré.

El Carpintero junto a su novia, Natalia Soledad.

“Al no ser del ambiente ninguno de los dos, fue raro salir a la calle y que la gente se empezara a juntar para saludarme. Por ahí íbamos a tomar algo y empezaban: ‘¡El Carpintero!’. Y ni yo mismo estaba preparado para eso. Pero ella es una piba de barrio como yo y hasta se prende a sacarme fotos cuando alguien se lo pide. Así que me tengo que sacar el sombrero por la mujer que tengo conmigo", explicó Nahuel con sinceridad.

.

“Yo la respeto mucho y no quiero cambiar por nada del mundo. Tengo en claro que mi futuro es ella. Claro que en la calle y en las redes me dicen un montón de cosas, pero yo la elijo todos los días. Nuestra rutina cambió porque yo antes salía del trabajo y la iba a ver, y ahora tengo que ir a las grabaciones. Pero por suerte la tengo al lado mío y eso me sirve mucho", cerró sobre el amor que le tiene a su novia Natalia.