Atravesado por el fallecimiento de su papá, Fede Bal se instaló en Mar del Plata para protagonizar "Mentiras Inteligentes" y en plena temporada de verano ya piensa en sus proyectos a futuro.

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se lució durante todo el 2019 en el certamen del " Súper Bailando", en el que quedó semi finalista. Pero este año, el reality pareciera que no está en sus planes.

"Me parece que el 'Bailando' es un ciclo que terminó", disparó Fede y aclaró que de todas formas la producción del ciclo conducido por Marcelo Tinelli todavía no lo contactó. "Estoy muy bien como estoy ahora con proyectos de cine y de tele pero de otro tipo de programas", manifestó.

En declaraciones a Radio Brisas, una emisora marplatense, el actor expresó: "Cuando me llaman me tiento porque me divierte tanto bailar, me parece divertido el show de Marcelo, me parece genial. Pero no se qué más puedo aportar".

En medio del éxito teatral junto a Nora Cárpena y Arnaldo André, el artista aseguró que en sus planes apunta a un tipo de programa con "menos exposición de la vida privada, algo más de entretenimiento".

"Estoy más que agradecido pero me parece que ya estoy grande, más gordo, más pesado. Tengo ganas de dedicarme a actuar y ocuparme más del teatro", argumentó ante su rechazo a volver a la pista más famosa del país y a modo de anticipo disparó: "No quiero quemarlo pero estoy cerca de un proyecto".