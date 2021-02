En febrero del 2010 el asesinato de Wanda Taddei en manos de Eduardo Vásquez, el exbaterista de " Callejeros", conmocionó a todo el país.

El músico fue detenido por rociar con alcohol y prender fuego a su esposa de 29 años, quien falleció luego de once días internada en el Hospital de Quemados en la Ciudad de Buenos Aires y el 60 por ciento de su cuerpo con quemaduras.

.

Vásquez cumple con su condena de reclusión perpetua en el penal de Ezeiza, a la que se le suma la condena por la causa de Cromañón, pero ahora una disposición de la Justicia podría otorgarle el beneficio de salir por unas horas para celebrar el cumpleaños de su hija.

El juez Axel López estableció que el acusado sea trasladado a una residencia en la localidad de Tapiales, en La Matanza, y que no podrán participar de la fiesta más de diez persona como lo indica el protocolo por coronavirus. El ex integrantes de " Callejeros" podría salir de la prisión por seis horas y así ser parte de la fiesta de 15 de su hija.

Eduardo Vásquez está condenado a cadena perpetua por el femicidio de Wanda Taddei.

Ante el impacto del fallo, el padre de la víctima, Jorge Taddei, no tardó en reaccionar y en comunicación con TN dijo: "Pensé que no era posible, Vásquez tiene que cumplir una cadena perpetua. Hablé con el abogado y me dijo que tiene derecho a lo que este juez le otorgó".

Sin embargo, reconoció que está de acuerdo con la posibilidad dentro del marco legal de que las personas detenidas puedan reinsertarse en la sociedad siempre y cuando "no vulneren los derechos de las víctimas".

Wanda Taddei con Eduardo Vásquez.

En ese sentido, Taddei remarcó que el día de la salida de Vásquez, el próximo sábado 27 de febrero, coincide con la fecha de su cumpleaños: "Voy a brindar, pero no por él. La Justicia deja que vaya a festejar con su hija y nosotros seguimos festejando sin Wanda. Yo con mi hija nunca me voy a poder revincular, estas son las paradojas de la vida".

"La lucha contra la violencia de género es a favor de las mujeres y de los hombres. Que no haya más Wandas bajo tierra ni Vásquez cumpliendo cadenas perpetuas. Así como se cumple esta ley para los detenidos, que también cuando una mujer hace una denuncia en una comisaría se la tomen; que cuando una fiscalía tiene una denuncia no la cajoneen; que cuando un violento viola una perimetral se lo condene; que se cumpla la Ley Micaela para todos los poderes del Estado", manifestó.