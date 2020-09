Eduardo Feinmann volvió a Radio Rivadavia recuperado del coronavirus y contó una vez más con detalles cómo lo afectó la enfermedad. "La verdad, me agarró fuerte, fue como si me pasaran diez aplanadoras por encima", dijo el conductor de "Alguien tiene que decirlo".

"Nunca en mi vida pasé por una situación similar", comentó. Además, el conductor recordó que el miércoles 19 de agosto decidió someterse a un testeo de Covid-19 por precaución, ya que la noche anterior había presentado una leve febrícula y se encontraba disfónico: "Nunca pensé que iba a dar positivo, pero hay que ser responsable y ante la duda, te hisopás y te guardás".

"Cuando me dijeron que era positivo fue como si me cayera un edificio encima. Lo primero que se te pasa por la cabeza es que sos un paria, un infectado. Pasé a ser un apestado y un posible peligro para el resto. A partir de ese momento me sentía un asesino de mis propios compañeros. Pensaba si yo los había contagiado, dónde me lo había agarrado (al virus). Yo siempre trato de ser el número uno en todo. Y me dijeron que el promedio de la carga viral es entre 60.000 y 250.000 copias y yo tuve 100 millones", destacó con simpatía. Y admitió que no quería que lo internaran, pero ante la baja saturación de oxígeno su compañero de programa, el doctor Claudio Zin, decidió llevarlo al Sanatorio Otamendi.

"Me llevaron engañado, de pronto me vi todo enchufado y con un camisolín. Quiero agradecer a todo el personal de salud, a todos los oyentes y compañeros de la radio por el aguante y el afecto que me han demostrado en estos días", indicó.

Su experiencia fue bastante dura, ya que a pesar de no tener complicaciones respiratorias estuvo durante una semana con fiebre constante, dolores corporales y de cabeza. Pero tras recibir un tratamiento de anticoagulantes y corticoides, fue mejorando de a poco. "Recién volví a sentirme bien el jueves de la semana pasada. En veintitantos años de carrera no falté tanto tiempo a un trabajo, así que de nuevo gracias a todos", cerró el abogado.