Edith Hermida conduce "Bendita TV" mientras Beto Casella la acompaña desde su casa debido al coronavirus. En las últimas horas, la periodista llamó la atención de los televidentes al mostrar de más.

Todo comenzó cuando la locutora, que tenía un pantalón blanco, estaba por presentar una noticia y su compañero le advierte: "Yo ni me había fijado, pero cómo es la gente. Por lo menos seis mensajes que me dicen: 'Decile a la Chiru (apodo cariñoso que le pusieron en el programa) que con ese pantalón se le marca la bombacha".

Sin dudas, las luces y la definición de la cámara hizo que se le viera de más. Sin embargo ella aclaró entre risas: "Ya lo sé, me puse una tanga muy chiquitita para que no se me marque, pero se me marca igual".

Y continuó picante: "¿Qué querían, que no me pusiera bombacha". Por último, Edith que se tomó con humor los comentarios de la gente, aseguró: "Nunca uso bombachas tan chiquititas".

¡Mirá el descuido hot de Edith Hermida!