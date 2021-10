Edith Hermida atacó a Susana Giménez por las frases que dijo en relación a los impuestos de Argentina y la vacuna Pfizer en el evento America Bussiness Forum, realizado en Punta del Este.

"Yo me pregunto si todas estas cosas que dice no tienen un costo. Le preguntaría a la gente si la siguen queriendo o si sigue siendo la figura más carismática de Argentina, si la siguen bancando", comenzó la periodista tras ver el informe de Bendita.

Y prosiguió: “Ella, por ejemplo, dice ‘Yo sentía que no me podía contagiar porque tengo puesta la vacuna Pfizer’ y eso es equivocado 100%. No tiene nada que ver."

"O sea, es bruta Susana. Yo también lo soy, pero Susana es peligrosamente bruta”, agregó Hermida, alterada por los comentarios de la figura.

La periodista señaló indignada: "Todo lo que dice es antipático. A mí me gustaría escuchar a la gente, que la sigue, que la quiere. ¿Qué opina de las declaraciones de la diva?”

"Yo lo veo y me da bronca. Yo la escucho y digo ‘¿cómo puede decir estas cosas?’. Me parec. gagá o ridícula”, concluyó de manera fulminante.

Cuáles fueron los dichos de Susana Giménez en Punta del Este que despertaron la ira de Edith Hermida

Susana Giménez participó de la sexta edición del America Bussiness Forum, en Punta Del Este. El evento reúne anualmente a las principales figuras globales de los negocios, la tecnología y la innovación, el periodismo, la cultura, el arte y el deporte. La conductora fue invitada a participar y tuvo un diálogo con el periodista Ismael Cala.

En primer lugar el animador le preguntó por su estado de salud, luego de la grave internación por Covid que vivió el año pasado. “El terror en el cuerpo y sentir que partís, sufrí como nunca. Lloraba todo el día, te sensibiliza mucho,” confesó la diva. Además recordó las indicaciones de su médico: “Me decía ‘vos no te vas a morir porque tenes una Pfizer’. Menos mal que me la vine a dar acá”.

El presentador, tambien indagó en la faceta empresarial de Susana, y remarcó que es una de las mujeres más adineradas del mundo del espectáculo. “Mirá si te escucha la AFIP argentina; por suerte yo me hice uruguaya”, bromeó Giménez que desde el año pasado se instaló en su chacra La Mary en Punta del Este. “Tengo que tomar decisiones desde que me levanto, y sola. Algunas son pavadas de la casa, y otras son de trabajos o negocios, y eso a veces me pesa”, agregó.

Hacia el final de la charla, la conductora habló sobre su intución para los negocios y facilidad para administrar el dinero: “Veía a artistas que despilfarraban la plata y yo pensaba ‘de vieja quiero ser rica’”.

