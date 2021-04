Luego de que Any Ventura la definiera como “básica” en una charla con Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana", Edith Hermida redobló la apuesta al asegurar que Ivana Nadal la decepcionó profundamente por su “doble cara”.

“Ani nos dijo que su peor experiencia con una panelista (…) fue Ivana Nadal. La tuya, ¿Cuál fue? ¿Fue Evelyn (Von Brocke)? ¿Fue Ivana? ¿Fue otra?”, indagó el conductor de "LAM". A lo que Hermida respondió: “A mí me sorprendió Ivana Nadal. Ella me caía muy bien, yo tenía muy buena onda. Tenía una sonrisa preciosa, pero fue una gran decepción”, apuntó la periodista.

.

“Ella tenía toda una energía… pero a mí no me cabe la gente con doble cara, me cabe la gente que te dice todo de frente por más que sean barbaridades”, aseguró convencida en referencia al supuesto chat entre Nadal y Gabriel Cartaña en la que los calificaba a todos de “descerebrados”.

Y agregó: “Ella era muy amable, muy amorosa, muy divina pero después vi el chat que le había mandado a (Gabriel) Cartaña por atrás y no era lo que ella mostraba. Te miraba con una sonrisa brillante… A mí no me gusta eso de las personas entonces para mí fue una gran decepción”, concluyó.