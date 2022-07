Recientemente se desató un escándalo entre Nicole Neumann y Mica Viciconte. La ex "Combate" criticó fuertemente a la modelo por poner en peligro a una de sus hijas mientras estaba caminando en la nieve.

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente", escribió Viciconte luego de que Nicole publicara el video de la polémica en sus redes.

