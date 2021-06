En la recta final de " MasterChef Celebrity 2" Claudia Fontán aparecía como una de las participantes con más posibilidades de consagrarse como campeona, pero un giro en esta última semana cambió su imagen en el certamen.

Durante el desafío del martes, La Gunda cometió un error imperdonable en la cocina: levantó crema del piso, la usó en su cocción y luego le mintió al jurado. Su actitud fue muy criticada y le valió una dura sanción.

El desliz ocurrió durante la preparación de una tarta Banofee. Sin querer a la actriz se le cayó la fuente con la crema tofi y como primer instinto se agachó a juntar los restos del suelo y volver a colocarlo en la bandeja. Al verla, Damián Betular le advirtió que no utilizara esa mezcla en la receta y ella le garantizó que no lo haría.

Sin embargo, en las imágenes que salieron al aire demostraron que la participante no desechó la crema que tocó el suelo sino que la incluyó como parte de la torta y ante la pregunta del jurado, Fontán juró que no la había utilizado.

"Es inadmisible haber usado algo del piso. Me mortifica que en vez de reconocerlo lo negué, me da mucha angustia y vergüenza. No sé cómo hablar de esto. Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes que es muy importante. Por respeto a ustedes, a mis compañeros, a Santi (del Moro) y al público les pido ir directo a la gala de eliminación", fueron las disculpas de la artista.

Pero su actitud tuvo consecuencias que se conocieron en el programa del miércoles. Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis decidieron sancionarla. Por su error, la participante no ganará más estrellas al mejor plato de la noche y quedará sentenciada a todos los domingos de eliminación durante el resto de su permanencia en la competencia.

A través de las redes sociales, los usuarios se manifestaron con diferentes posturas ya que hubo quienes la perdonaron y otros pidieron hasta su expulsión. DiarioShow.com hizo una encuesta para conocer la opinión de sus lectores sobre la dura sanción.

