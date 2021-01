Como uno de los finalistas de " MasterChef Celebrity", El Polaco logró conquistar no solo a la audiencia sino también al exigente jurado que con el correr de las galas notaron su crecimiento frente a las preparaciones.

A días de la gran final del reality de cocina, la emisión de este martes fue una de las más emotivas tras la salida de Vicky Xipolitakis. Pero momentos antes, el cantante de cumbia también protagonizó una secuencia de gran emoción al recordar una dura historia de su juventud.

Como invitado especial, Andy Kusnetzoff se acercó junto a Damián Betular a la estación del artista tropical y mientras él cocinaba le preguntó: "¿Vos qué comías cuando eras chico?". Sin dudarlo, el artista respondió sincero: "Yo como de todo".

Acto seguido, el músico abrió su corazón y reveló la dura experiencia que pasó durante meses internado en una fundación por no tener dónde vivir.

"Hubo un momento de mi vida a los 14 años que pasé por algo muy difícil. Tuve que ir a una fundación, a un centro de rehabilitación porque no tenía un lugar para vivir", contó. Y detalló: "Estuve seis meses y ahí comíamos de todos. Íbamos a recuperar verdura, comíamos menudos de pollo, carcaza, era una fundación donde estuve seis meses internado".

El Polaco, uno de los favoritos de " MasterChef Celebrity".

Mientras terminaba su receta, el artista reflexionó que allí aprendió a "valorar un montón de cosas". "Después de eso mi vida cambió, porque no me da asco nada", remarcó orgulloso.

"Es feo no tener para comer, comer garrón... si tenés para comer no te das cuenta pero verdaderamente te das cuenta cuando no tenés para comer", manifestó. Y cerró conmovido: "Yo como de todo gracias a esa experiencia que tuve, me gustan todas las comidas, no le hago asco a nada. Soy un agradecido de la vida, aprendí a vivir con nada, aprendí un montón de cosas".