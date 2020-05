Viviana Canosa realizó hace algunos días unas declaraciones contra el Colectivo de Actrices Argentinas que desató un gran escándalo entre las artistas que forman parte de la organización.

La conductora había dicho: "No vi a ninguna feminista salir por las mujeres que siguen abortando" y las señaló por "la salida de las cárceles de los violadores", como también por los casos de violencia de género de los últimos tiempos, porque no hicieron ningún comunicado de repudio.

.

Dolores Fonzi, Verónica Llinás y Julieta Díaz salieron a responderle, pero ahora se sumó Eleonora Wexler. "Tiene que estar informada, fundamentalmente. Yo hay cosas que comparto y otras que no con el colectivo, formo parte pero tampoco soy un clon, soy una persona individual que tiene su pensamiento, y con algunas causas comulgo y con otras no. No por eso voy a seguir como una especie de secta todo, pero lo que escuché, primero..., ¿qué lugar tiene el pañuelo verde en este momento?", disparó.

Y continuó: "Su conducta me pareció prejuiciosa. Viviana, informate antes de poder opinar. Si no, callate la boca, no hables. Hicimos una acción participativa con algo que es muy grave, como los casos que hubo desde que empezó la cuarentena".