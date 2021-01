En las últimas hora se conoció que Matías Defederico le envió una carta documento a Cinthia Fernández para exigirle que pague el alquiler de la casa donde vive con sus hijas Charis, Bella y Francesca. Según trascendió, la vivienda era un bien matrimonial aunque el convenio firmado estipula que allí vivirán las pequeñas hasta que cumplan la mayoría de edad.

Ante la sorprendente noticia, la panelista reaccionó de la peor manera con su ex y realizó un fuerte descargo en "Los Ángeles de la Mañana". Al respecto, advirtió: "Yo no soy feliz, vivo corriendo atrás del mango con los ovarios en la garganta pensando si me va a alcanzar o no la guita. Lo único que hago es laburar, tengo setecientos mil trabajos. Siempre fue así, siempre me ocupé de todo porque él ni siquiera cambiaba un pañal".

"Con esos deditos con los que tipeó la carta documento, que los use para escribir el CV y buscar un trabajo. Que use esos deditos para ocuparse de las nenas, de buscar los libros y comprar los uniformes...", lanzó furiosa.

A su vez, manifestó que nunca le pidió un peso para ella y hasta dijo que "encuentre una psicóloga que lo ayude a construir una relación de padre con las nenas porque tiene mucho que perder".

"Él tiene que pagar lo que firmó para sus hijas. La falta de tiempo se paga con plata. Vos las tenés dos veces por semana y a las dos horas las traés porque no quieren saber nada... me aguanté muchas cosas estando en pareja porque lo elegí. Fui a parir sola mientras vos estabas enfiestado con no sé cuántas minas. Fui la cornuda más grande... ok me lo banqué, lo peor... no me rompas más las pelo...", concluyó filosa.