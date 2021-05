Tras la muerte de Mauro Viale, su legado permanecerá bajo la protección de su hija Ivanna que el fin de semana se hizo cargo del programa de radio de su padre. Pero en su debut al aire en Rivadavia, además de homenajearlo y admitir que ella estaba ocupando ese lugar a pedido del histórico periodista, también hizo algunas acusaciones sobre adversarios, enemigos o gente que maltrató a Mauro. ¿A quiénes se refirió?

Hace un mes, Viale falleció trágicamente por coronavirus, tan solo días después de inocularse con la primera dosis de la vacuna. Mientras siguen haciendo el duelo, sus hijos retomaron sus trabajos e Ivanna se puso al hombro la difícil tarea de mantener el ciclo de su papá en la radio.

Allí fue que, al comenzar "El Gíglico" el domingo a las 11 de la mañana, expresó: “Este programa es tuyo, es tu espacio, yo sé que vos siempre quisiste que yo esté acá y lo conseguiste. Porque estoy acá y quiero defenderte y cuidarte".

"Quiero contarles a todos que lo extraño mucho, todos lo extrañamos. Tengo que continuar, porque él hubiera querido que yo esté fuerte. Trato de imaginarme qué me dirías vos en cada situación que sucede. Esto no va a estar y lo que siento es un vacío inmenso que vos dejaste. Pero, como dije al principio, voy a seguir por vos, por lo que vos querías”, explicó.

Pero luego cambió el tono para hacer duras acusaciones: “No se juega con la gente, con el abuso de autoridad. Jugaron con él hasta último momento. Que sí, que no, que esto, que lo otro, que te cambio, te saco, te pongo, eso no se hace. Él no me enseñó eso a mí, él me enseñó códigos".

Según ella, esa manipulación enfermó a su padre: "Si eso terminó de debilitarlo aún más, solamente les digo, a los que por ahí tienen ganas de hacerse cargo de lo que estoy diciendo, que eso no es ser buena gente".





"Los que me escuchan, saben bien a quién me estoy refiriendo. Por un mísero punto de rating, reventaron a una persona con tanta trayectoria como tenía mi viejo”, indicó.

Aunque no mencionó nombres, las indirectas fueron tomadas en las redes como palos para el Grupo América, dado que Mauro trabajaba duramente en la empresa, con programas en A24 y América TV.