En el 2018 la relación entre Jorge Rial y su hija Morena cambió para siempre. Todo empezó con reproches a través de Instagram y terminó con una internación de la joven en un psiquiátrico.

Con el pasar del tiempo y el nacimiento de Francesco, las asperezas entre padre e hija se fueron limando, pero no por completo.

"Con mi papá está todo bien porque es el abuelo de Fran pero nunca va a ser la relación como la que teníamos antes. Después de tantas peleas siempre queda algo en él y en mi persona, pero intentamos llevarnos lo mejor posible", reveló la joven mediática en diálogo con Canal 10 de Uruguay, donde se encuentra de vacaciones junto a Facundo Ambrosioni.

.

Al ser consultada si su vida era fácil por ser hija del conductor, More sorprendió con una dura crítica: "Puede ser para él todo fácil pero para mí no. porque él pone bastantes trabas en el camino, no le gusta que yo esté muy expuesta. Es raro".

Además, sobre el rol como abuelo de Jorge aseguró: "Lo ve cuando lo llevo nada más. Me insiste para que se lo lleve, pero no voy a estar todo el día metida en su casa".

Por último, More le tiró un "palito" a su hermana Rocío: "Mi hermana va para donde va el viento, o sea para donde va mi papá, no va a ir para mi lado".

Su relación con las parejas de Jorge Rial

Sobre Romina Pereiro, esposa del periodista, sostuvo que la "respeta" porque es su mujer. En cuanto a Loly Antoniale, expresó: "A Mariana la amo, sigo teniendo contacto".

"A Agustina Kämpfer la odio. Cien por cien. Me llevaba muy mal. Todos la odian. Ella vivía en mi casa y yo ni la saludaba", reveló.