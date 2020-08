Juan Leyrado marcó una firme postura con respecto a las movilizaciones sociales que se produjeron en el transcurso del último tiempo para protestar sobre distintas consignas y problemáticas que preocupan a miles de ciudadanos. El actor se mostró a favor de la cuarentena y repudió todo tipo de marcha.

"Respeto totalmente la cuarentena, la mayoría sabemos que tenemos que cuidarnos. Yo me siento contenido por cómo está llevando el tema el gobierno nacional. Pero por otro lado veo una inconsciencia total en no entender que hay que cuidar al otro, que puede ser tu hijo o tu madre", comentó el artista en diálogo con "Por si las moscas" en La Once Diez

"También un aprovechamiento, político que llaman a las marchas. Muchos ponen en duda que estamos en democracia. Políticos, algunos comunicadores, y gente que se deja llevar por ellos. Es algo tan grave, ¿qué ideología puedo tener si lo que me interesa es la salud de la gente? Es una locura, ojalá fuese solamente ignorancia", continuó indignado.

.

En la misma línea, agregó convencido: "Se apoderaron de la bandera argentina manchándola con pelotudeces. Pero no culpo a la gente. Tengamos el pensamiento que querramos tener porque estamos en democracia, pero no nos dejemos llevar por los otros, que lo que quieren es que todo se vaya a la mierda para volver a hacer negocios. ¿No está claro eso?".

Consultado sobre la postura de Luis Brandoni, quien convocó a los argentinos a movilizarse en contra del Gobierno, Leyrado declaró: "Trato de recordar los lindos trabajos que hizo como actor. No estoy de acuerdo con él, respeto su postura pero me parece que convocar a la gente a que salga de la casa ya no está bien. Creo que se tiene que permitir repensar un poco".