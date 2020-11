El Turco García fue uno de los allegados a la familia que participó de la despedida íntima de Diego Maradona. Luego de acompañar a Claudia, Dalma y Gianinna, el ex futbolista disparó contra los médicos que lo operaron.

El participante de "MasterChef Celebrity" se comunicó con el ciclo de Florencia Peña cuando salió de Casa Rosada y criticó al entorno que rodeaba a Diego: “Diego nunca se djó ayudar. Había gente que lo quería por conveniencia y gente que lo quería de verdad. Era una persona dura, que no quería escuchar”.

Luego, la conductora aseguró que el ídolo tenía una personalidad fuerte y parecía que él siempre tomó sus decisiones. Sin embargo, García manifestó: “En los últimos años Diego ya no decidía tanto. Yo le decía ‘¿de dónde es esta gente, de dónde los conocés?’. Era inteligente la gente que estaba por conveniencia con él porque le decían todo que sí. No le gustaba que le digas que no, por eso tuve diferencias con él. Cuando yo dejé de consumir, y le dije que él se pusiera las pilas, me decía ‘te hacés el Don Bosco’ y se enojó pero después entendió”.

.

Además, el Turco se refirió a la cirugía por un hematoma subdural a la que Diego se sometió semanas antes de morir: “Le pusieron una prótesis de mierda. ¿Se merecía eso? ¿Hasta en eso le querían chorear? ¿De meterle una prótesis de mierda y hacerla pasar por buena? Dalma se entera porque una amiga de ella laburaba en el sanatorio y le dijo ‘sabés la protesis que le pusieron? ¡Hasta en eso chicos!”.

Sus palabras dejaron boquiabiertos a todos en el programa y al ser consultado por si no creía cien por ciento en esa versión, retrucó: “Sí, te digo que sí porque lo hablé con Dalma”.

Según trascendió, en aquel momento cuando Maradona se sometió a la cirugía, Dalma protagonizó una fuerte polémica con el médico personal de su padre, Leopoldo Luque, por publicar una foto de Diego en la Clínica Olivos.