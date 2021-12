Duki y Lit Killah estuvieron presentes en la ceremonia de los Coscu Army Awards. Como en cualquier premiación, antes de ingresar al salón donde se llevará a cabo la presentación, dos noteros los pararon para hacerles una entrevista.

Allí, los cantantes se mostraron muy simpáticos y bromeaban entre ellos. Entre la charla que estaban teniendo, el novio de Emilia Mernes le reclamó a su amigo que llegaron tarde y comenzó a relatar los hechos que vivieron antes de arribar al establecimiento.

.

"Este atrevido se metió en cualquier calle, se quería llevar puesto un motoquero", comenzó diciendo el músico. "Amigo, no sabes la que se tiró en el obelisco. Cruza el obelisco, se mete en la 9 de julio, pasa por la 9 de julio en contramano y con el semáforo cortado vuelve a agarrar Corrientes", explicó toda la situación vivida.

Todos los que estaban presentes no podían creer lo que estaban escuchando. Ante lo relatado por el trapero, uno de los entrevistadores comenta: "Me parece que a alguien no le van a renovar el registro" y todos comenzaron a reír.

Coscu Army Awards 2021.

Frente al comentario que recibió, Lit Killah se defendió y dijo: "¿A quién le creen, a un chabón con tatuajes en la cara o un chabón sin tatuajes en la cara?". Todos comenzaron a darle la razón, y se reían de lo estaban hablando.

