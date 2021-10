Desde hace tiempo se viene relacionando a Duki con Emilia Mernes. Luego del lanzamiento del videoclip "Como si no importara" en donde ellos son protagonistas, los rumores de relación entre ellos crece cada vez más. Ambos los desmintieron constantemente, pero luego se los vio muy pegados en una sala de cine.

En una entrevista que brindó el trapero para "Fernet con Grego", habló de la buena relación que tiene con la ex integrante de "Rombai" e hizo referencia a las imágenes que salieron de ellos dos abrazados. Grego Rossello, conductor del programa, bromeó con el cantante: "Vi que Emilia se tropezó y la ayudaste". Duki se puso serio y dijo: "Hablando posta, fuimos a ver la peli de Tiago PZK y ella se cayó y la ayudé".

.

Siguiendo con el tono de ironía con el que está contando la anécdota, el intérprete de "Ya me fui" terminó de contar lo que vivió. "Estábamos en el estacionamiento, ella se cayó, pum, la agarro. Amigo, salen de atrás de los autos con cámaras. No me pasó en mi pu... vida, me sentí incomodísimo".

El conductor dejó a su invitado terminar de contar el suceso y sigue bromeando con él y le dice: "Que a Infobae le quieras mentir con que se tropezó genial, pero que a mí me metas el mismo bolazo, no". Las risas inundaron el lugar y el trapero se defendió al asegurar que su amiga se tropezó de verdad.

Duki y Grego Rossello en "Fernet con Grego".

Ante los rumores de relación entre ambos artistas, el entrevistador le preguntó a su invitado si estaba soltero y dijo que sí. Frente a su respuesta, aprovechó la oportunidad y le repreguntó "¿Hay buena onda con Emilia?", a lo que Duki contestó: "La mejor, sí. Es una capa. La quiero y la admiro".

¡Mirá el video de Duki hablando de Emilia Mernes!