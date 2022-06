Duki actualmente se encuentra en España y brinda shows en el Viejo Continente. El cantante recientemente festejó su cumpleaños número 26 en una gran fiest, y lanzó el disco tan esperado "Temporada de Reggaetón 2". Además, se refirió a los rumores de infidelidad de su novia y colega, Emilia Mernes.

Son días muy agitados para el trapero en el exterior ya que también hizo un show en la previa de "La Velada del Año 2", evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos. Allí, otro de los streamers argentinos más reconocidos del momento, Momo, se enfrentó en una pelea ante el youtuber español Viruzz.

Duki escoltó a Momo en su entrada al ring mientras cantaba "Malbec". La noche también contó con la presencia de Nicki Nicole, Bizarrap y Coscu, que alentaron a su amigo durante su tiempo en el cuadrilátero.

como me encanto mucho la entrada de momo con duki cantantando man pic.twitter.com/olZBIgJbP0 — muncoklo (@muncoklo) June 25, 2022

Lamentablemente, Gerónimo Benavidez, nombre real de Momo, no pudo ganar la pelea y luego en el vestuario se mostró muy afligido por la derrota. "Yo quería ganar. Laburé y hoy fallé, hice lo que pude", expresó el joven que entrenó durante meses con Sergio Maravilla Martínez.

Momo perdió la pelea contra el español Viruzz.

En ese sentido, Duki pasó al frente y consoló a su amigo con unas emotivas palabras de aliento.

"A mi las veces que la gente me pregunta como llegar a donde llegué y yo siempre les digo que tuve los huevos y que me animé hermano. El 90% del universo no llega a nada porque nunca se anima. Yo no sé cuántos de acá tenemos los huevos para prepararnos 4 meses, subir y pelear con un chabón que te saca una cabeza y nos vamos a re cagar a palos. ¿Sabés lo que cuesta, hermano?", expresó el trapero, mientras estrechaba la mano del joven.

El video del momento se viralizó en redes, y muchos coincidieron con la reflexión que hizo el artista.

Duki le demostró su apoyo a Momo tras su derrota en La Velada del Año 2.

