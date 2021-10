La gala del lunes por la noche en " Bake Off 2021", en la semana en la que ya quedan diez participantes tras la eliminación de Gianlucca el domingo, se vivió con mucha tensión porque los jurados están cada vez más exigentes y los desafíos son cada vez más complejos. En el episodio, se vio a Damián Betular enojadísimo con Facundo después de que el participante usara un ingrediente que el jurado le había prohibido.

Paula Chaves comenzó el programa advirtiendo a los pasteleros amateur que las cosas iban a ser distintas a partir de esta semana y Betular detalló: “Estamos en la mitad de la competencia, lo que ya venimos viendo debe empezar a cambiar rápidamente para llegar al domingo más tranquilos. Así que borramos todo la anterior”.

El desafío fue creativo y los concursantes tuvieron que homenajear a la naturaleza, y debían inspirarse en las estaciones del año para hacer preparaciones con dos biscochuelos y al menos dos rellenos.

El momento de la eliminación de Gianlucca de "Bake off 2021!

Los jurados también aclararon que los participantes debían esmerarse en la decoración, el punto débil de la mayoría, ya que tendría un rol muy importante en las devoluciones.

Durante la recorrida de los jueces por las islas de trabajo, Damián Betular fue acompañado por Paula, y al llegar a la mesada de Facundo no pudo contener su enojo al ver un ingrediente.

“¡No, no, no! ¡Otra vez!”, gritó el profesional mirando y agarrando un bowl de nueces que iba a utilizar Facu. Es que Damián le había prohibido utiizar ese fruto seco porque ya lo había usado en varias ocasiones.

“¡Basta, me pongo mal! ¡No me podés hacer arrancar la semana sí!”, exclamó con furia Betular.

"¡La cantidad de nueces! Todo el dia hay un bowl de nueces", repitió. Chaves, se sumó a la queja del jurado. "¿Cuántas veces te dijo que basta con la nuez?".

El rubio se defendió: "Es carrot cake, si no le pongo nueces me van a decir que... a ver, ¿qué hago?". En ese momento, Paula se puso del lado del participante con el que ya se rumorea que hay un coqueteo. "Totalmente, no podés venir a sembrar la semillita de la inseguridad", le dijo al juez mientras se iba enojado.

Mirá el video de Damián Betular gritándole a un participante en " Bake Off 2021"