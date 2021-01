Osvaldo Santoro fue víctima de un robo en su casa, cuando dos delincuentes entraron a su casa. Si bien el actor no se encontraba en la propiedad, los vecinos alertaron a la policía que se enfrentó a los tiros con los ladrones.

Fue en la madrugada del viernes, cuando al menos dos personas ingresaron en una casa en el partido de Tres de Febrero. Afortunadamente no había nadie dentro, ya que Osvaldo y su mujer se encuentran en Córdoba.

Los malvivientes forzaron un portón con una barreta pero al ver movimientos extraños, los vecinos llamaron a la policía. Un móvil llegó al lugar y se encontró a un hombre 'de campana' y al resto, dentro del hogar. Cuando los criminales quisieron escapar, se generó un tiroteo seguido por una persecución intensa.

En "Nosotros a la mañana" se comunicaron con Santoro, que contó que se enteró de lo sucedido gracias a uno de sus vecinos que lo llamó a la madrugada: "A través del ruido de una ventana rota y una alarma que sonó, un vecino llamó a la policia y tengo que agradecer que la policía acudió en menos de lo que canta un gallo y agarró a los ladrones".

Luego recordó que hace un año, para la misma fecha, habia intentado robarle de la misma forma. "Evidentemente es la misma persona, por lo cual nos alteró desde las 3 de la mañana. Mi hijo realizó la renuncia en una comisaria de Tres de Febrero".

"Por suerte no pasó más de eso, yo estoy en Córdoba con mi mujer, que había tenido un problemita de salud a fin de año y decidimos, para más tranquilidad, venir a Villa Cañada del Sauce, donde tengo una casita chiquita y alejada de todo", expresó luego.

También dio detalles del modus operandi de los delincuentes: "Con un cricket abren la reja, rompen un vidrio y entran. Deben ser personas muy delgadas porque para entrar por un agujero de ese tamaño. No se llevaron nada porque evidentemente buscan dinero. Pero aparentemente son las mismas personas porque entraron por el mismo lugar".

Finalizó contando que tomó recaudos para que no volviera a ocurrir un hecho similar, pero no fue suficiente: "Pusimos un refuerzo en la reja pero aparentemente, no sirve. Siempre hay gente que esta monitoreando la zona... pasan cosas como estas porque es lo que se vive hoy en día. Hacen pruebas, cortaron la luz desde lacalle, y esperaron a ver si no habia respuesta de nada".

