A horas del inicio de la segunda temporada de "Masterchef Celebrity”, que genera gran expectativa por el éxito de su primera parte, Donato de Santis dio algunos detalles de lo que se verá con los nuevos participantes y hasta adelantó quién es su favorito.

“No podemos adelantar tantas cosas porque va a hacer una nueva temporada y no puede ser una copia del primero“, dijo el jurado en entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

Y luego aclaró: “Esperamos que sea una copia en términos de éxito pero va a tener sus condimentos particulares para entretener al público aún con cosas más copadas“.

Pero no pudo evitar hablar de alguien en particular: “Se está perfilando interesante, Juanse es un personaje, nos vamos a divertir, hay que mirar el programa pero sin ser partidario“.

El cantante de "Los Ratones Paranoicos" ya era una personalidad peculiar debido a que no se lo vio mucho en la pantalla chica y tiene un gran carisma, pero el italiano sorprendió al describirlo: “Juanse para mí puede sorprender. No tengo la menor idea. He pasado varias situaciones divertidas con él, como músico, hay que ver como cocinero. Puede tener un par de ases en la manga“.

Y también dio algunos otros: “También está Georgina ahí también puede sorprender, a Carmen Barbieri le puede dar algún consejo Fede Bal“.