Como medida preventiva por el coronavirus y por ser una persona que pertenece al grupo de riesgo por su edad, Mirtha Legrand decidió no conducir más su programa en Canal Trece y en su lugar quedó su nieta, Juana Viale.

Uno de los invitados de la mesa del domingo pasado fue el chef Donato de Santis, quien aprovechó la ausencia de la diva para lanzar un comentario que tenía guardado desde hace tiempo. "Perdón, ya que estamos en agradecimiento a Juana también porque yo me he sentado a esta mesa varias veces, pero por primera vez puedo hablar", sostuvo Donato y de inmediato despertó la sorpresa de todos en el ciclo.

"Ya te va a llamar Mirtha por este comentario’’, acotó Coco Sily. "No te llega el telegrama de despido porque los correos están cerrados", agregó Gustavo Lopardo.

Luego de la confusión generalizada, el chef aclaró: "Lo dije con cariño, me tomo una licencia pero bueno, tiene una manera de manejar’’. Inmediatamente, Juanita saltó a defender a la diva y opinó: "Ella tiene más años, a mí me gusta escuchar’’. Sin embargo, a Donato no le importó mucho su aclaración y volvió a felicitar a la actriz porque ella si los dejó expresarse sin interrupciones.