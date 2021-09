Reconocido por ser jurado en “MasterChef Celebrity” y su larga carrera en los medios argentinos, Donato De Santis sorprendió a todos durante su visita en “PH: Podemos Hablar” al referirse a una desconocida etapa de su vida en Italia.

Emocionado por el relato de Germán Tripel, quien recordó su cuadro de depresión y adicción en el que cayó tras el fin de Mambrú y cómo pudo superarlo, el chef italiano aseguró que podría haber atravesado algo similar de no ser por un deporte que lo salvó.

Oriundo del norte de Italia, el gastronómico contó que muchos chicos de su edad se metieron de lleno en el mundo de la delincuencia y el consumo de sustancias, y que de no haber sido por el béisbol, su destino hubiera sido algo similar.

La dura infancia de Donato De Santis en Milán, Italia.

“El beisbol, el deporte, era rarísimo en Italia que lo jugaran, pero fue reintroducido en aquella época en Milán, al norte de Italia, por una familia de inmigrantes italianos que venía de Brooklyn y empezaron a reclutar chicos de la calle”, comenzó el cocinero en el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff.

“Armaron una liga y era un gran atractivo la verdad, porque habían invertido una platita me imagino, y tenían los bates, los guantes, te daban el uniforme, y era como algo muy wow ver todo eso. Yo empecé a jugar y a hacer entrenamientos, a tener una actividad física desde chiquito, y aunque parece un deporte estático en realidad tiene un entrenamiento de la parte superior y de correr bastante importante”, agregó sobre el gran impacto que tuvo el deporte en su vida.

“Mis amigos se desparramaron por cualquier lado, o sea, robando motos, vendiendo droga, cosas clandestinas, por la necesidad económica, empezaron a darse con todo”, contó ante las cámaras.

Después que Kusnetzoff expresara que el béisbol lo salvó, De Santis analizó las razones por las que no se metió en el mundo de la droga: “Sí, creo que sí porque yo estaba muy bien físicamente y no tenía la energía ni las ganas de hacer lo que hacían ellos, aunque me contaban cuando nos juntábamos que estaban vendiendo opio, y decí que nunca toqué nada, pero en ese momento fue muy fuerte”.

Finalmente, el conductor le preguntó qué había sido del destino de esos amigos, razón por la que Donato se lamentó: “Se murieron todos, de SIDA que estaba tremendo en esa época, sobredosis, suicidio, asesinados por ajustes de cuentas, accidentes; fue muy trágico, todos cayeron en la década del 80″.

