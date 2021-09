“ Bake Off 2021” lleva pocos días en el aire de Telefe pero fue suficiente para que los televidentes tengan sus participantes preferidos. Más allá del desempeño de los pasteleros, el jurado tiene un gran protagonista en el desarrollo de las emisiones.

El grupo de jueces que conforman Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen no solo prueban las preparaciones, ya que es constante el apoyo a los integrantes del programa. El programa del jueves tuvo un tenso momento a raíz de la desprolijidad de uno de los pasteleros, por lo que colmó la paciencia de la flamante incorporación del jurado.

La prueba marcaba la realización de un postre con la temática de un bodegón. Una de las preparaciones era el budín de pan, elegida por Gino Minucci. El joven se destacó desde el principio por su carisma, aunque también por su estilo desordenado a la hora de cocinar.

Como si fuera poco, desde el primer programa lleva diferentes modelos de boinas por lo que parece que ya tiene una marca registrada dentro de “Bake Off”. Mientras intentaba cumplir con la consigna del día, debió ser ayudado por Dolli y Damián que salieron en su rescate ya que no estaba a la altura de lo que requería del desafío.

Fiel a su estilo, la reconocida pastelera tomó el caramelo y no soportó la advertencia del participante. “¿Vos te pensás que me voy a quemar con el caramelo?”, lanzó ante la vergüenza de Gino. Lo cierto es que no fue el único comentario que tuvo sobre él, por lo que

Ante la preocupación del pastelero para terminar su postre, la jurado mencionó: “¿Sabés qué pasa? Estuviste tres horas haciendo toda esa cantidad”. Por último, le advirtió lo que sucedería en caso de mantener su rendimiento: “Yo creo que esa gorrita te tapa las ideas. Te la vamos a volar, eh”.

