Doctor Milagro, la tira turca que emite Telefe, causó furor en la televisión argentina durante este año y ahora se está acercando a su último capítulo. En la recta final, los protagonistas están atravesando momentos críticos que dan pistas de cómo será el cierre de la historia y cuales serán las nuevas parejas.

En la etapa final, el doctor Ali Vefa, interpretado por el actor Taner Ölmez, le propuso matrimonio a Nazli. Otras de las situaciones románticas fue la de Ferman y Beliz, que finalmente se dieron un beso de reconcialiación, cuando él decidió encararla en la fiesta de cumpleaños de Nazli.

.

Uno de los personajes que provoca muchas dudas en los televidantes, es el de Muhsin. El hombre ingresó hace poco a la trama, y su extraño comportamiento llama la atención de Gülin, la recepcionista del hospital Berhayat. El doctor no puede superar su timidez para dirigirse a ella por lo tanto la trata con indiferencia para ocultar sus verdaderos sentimientos.

La tensa charla de Gülin y Muhsin

La joven no entiende por qué el hombre evita mirarla y visiblemente inquietada decide preguntarle en el ascensor: "¿Por qué no le agrado?, ¿acaso quiere despedirme y por eso no me mira?". Ante la falta de respuesta, ella le aclara: "Soy una persona muy trabajadora y estoy dispuesta a arreglar mi trabajo".

En los próximos capítulos ambos estarán en el centro de la escena de " Doctor Milagro". Los fanáticos podrán descubrir poco a poco el por qué de la actitud tan rara del doctor y lo que pasará entre ellos.