El paso de los capítulos de “ Doctor Milagro” hace que el interés por la novela turca sea cada vez mayor. La tira que emite Telefe atraviesa su segunda temporada y las mediciones de rating indican que la historia resulta atractiva para los televidentes.

Durante los últimos días, la relación entre Ali Vefa, interpretado por Taner Ölmez, y Ezo, actuada por Ezgi Asaroglu, se robó el protagonismo en el desarrollo de la trama.

.

La vecina del protagonista cobró mucha relevancia dentro de su vida pero una decisión del médico cambió la situación. Ali envió una carta explicándole que no podían seguir siendo amigos por la bipolaridad que sufre, lo que genera mucha incomodidad en él.

Lejos de tomarse la carta de buena manera, Ezo decidió contactar a su madre para internarse en un centro psiquiátrico. Desde allí, le hizo llegar un video al médico con síndrome de Savant que le muestra su fastidio con una gran cuota de ironía.

Ali y Ezo

Lo cierto es que Ali no se animó a mirarlo solo, por lo que acudió a Adil en busca de ayuda. “Me vengo a tratar. Quería darte las gracias, estoy acá por ti, porque dijiste que eras diferente y yo te creí pero eras como todos los demás”, explicó.

“Tú me demostraste que estoy sola en esta vida. Nunca en mi vida volveré a confiar en nadie otra vez, no volveré a creer en nadie”, agregó con mucho dolor. Como si fuera poco, el video no se pudo observar completo ya que se completará en los siguientes capítulos.

El dolor de la vecina del protagonista

Además, una enfermera se acercó a ella para comunicarle que no podía grabarse en la institución. Esto causó más malestar en Ezo, lo que dejó sorprendido a Ali sin demasiadas palabras al respecto. No quedan dudas de que “ Doctor Milagro” se torna cada vez más interesante, por lo que sus televidentes lo siguen de cerca.