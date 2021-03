Flavio Mendoza sorprendió al contar que Dionisio, el pequeño que tuvo a partir de una subrogación de vientre en Estados Unidos, le preguntó por su mamá. Lejos de esquivarle la duda, el coreógrafo tuvo la primera charla con su niño de 2 años sobre sus orígenes.

"Todo el tiempo está diciendo mamá y papá porque es algo que lo escucha en todas partes", arrancó a comentar en "Los Ángeles de la Mañana". Y continuó: "Ayer justo estábamos con un amigo al que le estaba mostrando el parto de Dionisio. Él estaba que lo quería ver, aunque yo ya se lo había mostrado, pero como es chiquito todavía se olvida".

"De repente me dice ‘¿y mamá?’. Fue la primera vez que me pregunta. Fue anoche. Le dije que Gisele no es mamá. ’Es la persona que te llevó en la pancita’. Todavía no lo entiende, pero yo lo voy llevando desde esos lugares. Todo lo que me pregunta no me pongo tenso y eso. Lo voy llevando desde esos lugares y me gusta que la conozca a Gisele", sostuvo convencido.

En paralelo, Mendoza hizo referencia a los dichos de Martita Fort quien días atrás admitió que sus compañeros no entendían cómo ella había llegado al mundo y que "era todo muy nuevo en Argentina". "Marley, Luciana Salazar y yo es distinto. Lo nuestro ya entra en otro momento", destacó.

"Hay muchos nenes así en Argentina. Como hay un vacío legal, no lo dicen, pero yo estoy en contacto con muchos chicos. Padres del colegio también. Se van a encontrar con varios casos", cerró.